Al Bano positivo al Covid, salta il Capodanno su Canale 5: l’annuncio con critica ai no-vax (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Al Bano positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso ai telefoni del Corriere Della Sera, e per questo motivo il cantautore di Cellino San Marco non potrà partecipare alla notte di San Silvestro programmata al Teatro Petruzzelli di Bari che andrà in onda su Canale 5. Fortunatamente l’artista sta bene. Al telefoni del Corriere la voce di Nel Sole dichiara di non avere sintomi e quindi di sentirsi bene: “Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero. Non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune”. Contestualmente alle dichiarazioni rilasciate alla stampa Al Bano Carrisi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale parla di “maledetto virus” e si dimostra fiducioso nell’evoluzione delle cose. “Passerà tutto”, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alal. Lo ha annunciato lui stesso ai telefoni del Corriere Della Sera, e per questo motivo il cantautore di Cellino San Marco non potrà partecipare alla notte di San Silvestro programmata al Teatro Petruzzelli di Bari che andrà in onda su5. Fortunatamente l’artista sta bene. Al telefoni del Corriere la voce di Nel Sole dichiara di non avere sintomi e quindi di sentirsi bene: “Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero. Non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune”. Contestualmente alle dichiarazioni rilasciate alla stampa AlCarrisi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale parla di “maledetto virus” e si dimostra fiducioso nell’evoluzione delle cose. “Passerà tutto”, ...

