Al Bano | il triste annuncio è appena arrivato | fan increduli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Ebbene sì, il maledetto Covid mi ha colpito" dice Alin un video su Facebook per annunciare la sua positività al Covid e non potrà prendere parte al Capodanno di Canale 5 che si terrà dalla sua Puglia. Il cantante di Cellino San Marco, quindi, ha dovuto cancellare la sua presenza al Teatro Petruzzelli di Bari dove avrebbe dovuto intrattenere il pubblico di Mediaset nella notte tra il 31 dicembre 2021 e l'1 gennaio 2022 assieme a Federica Panicucci che a questo punto, almeno per il momento, resterà sola. Il cantante è risultato positivo al Covid, come ha spiegato al Corriere del Mezzogiorno che lo ha contattato telefonicamente per conoscere quali siano le sue condizioni e in un video su Facebook. "Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare – dice nel video -. Sono qua e devo combattere, questo braccio di ferro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano triste

Insomma non era una cosa chiusa, cupa,. Poi sono passata direttamente al Marymount di via ... Quando leggevo il copione vedevo scritto ogni tanto: 'canzone di Al'. Ma io non sapevo chi fosse.Sullavicenda che ha sconvolto per sempre la famiglia però non si è mai fatta del tutto ... È la primogenita della famosa coppia formata da Ale Romina Power che già da giovane si avvicina ...Mentre in Germania si registra una lieve decrescita dei casi, Omicron è diventato il ceppo dominante in Portogallo, dove ...Il 25 dicembre del 2016 fu un Natale triste per gli amanti della musica. Cinque anni fa si spegneva infatti per sempre la voce di George Michael. Aveva appena 53 anni. La notizia iniziò a diffondersi ...