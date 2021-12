Sci | CdM | Paris trionfa nella discesa di Bormio

(Di martedì 28 dicembre 2021), 28 dic. – (Adnkronos) – Dominiklibera di, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il 32enne altoatesino si impone per la settima volta in carriera sulla pista ‘Stelvio’ con il tempo di 1’54?63 davanti agli svizzeri Marco Odermatt (1’54?87) e Niels Hintermann (1’55?43). Quarto posto per l’austriaco Daniel Hemetsberger (1’55?62) che si lascia alle spalle il tedesco Dominik Schwaiger (1’55?73) e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1’55?75). Nono posto per l’altro azzurro Matteo Marsaglia (1’55?96). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Bormio, 28 dic. - Dominik Paris trionfa nella discesa libera di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il 32enne altoatesino si impone per la sett ...
Lienz, 28 dic. - Tessa Worley è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Lienz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La francese termina ...