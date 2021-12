Paola Turci non nasconde più le cicatrici | aveva solo 28 anni quando rischiò la vita

(Di martedì 28 dicembre 2021)fa gli auguri a tutti e sul suo profilo social si mostra con il volto scoperto. La cantante nonpiù ledietro i lunghi capelli neri, il suo volto è finalmente libero, bellissimo. E’ con le due nipoti Bianca e Margherita, sono le figlie di sua sorella Francesca. E’ una zia specialema è sempre stata anche un’artista speciale. Era il 15 agosto del 1993per una distrazione fu vittima di un drammatico incidente in auto. Alla guida c’era lei, la distrazione fu sua, lele hanno segnato per sempre la. Ci ha messo tanto tempo per accettare quell’errore, quelle ferite ma adesso non le fa più male né paura mostrare i segni di quell’incidente, le ...

mostra le cicatrici sul volto senza più nasconderle con i capelli . In una foto condivisa augura ai suoi fan buone feste insieme alle due nipoti, Bianca e Margherita, figlie della sorella ...... make up artist di tanti volti noti della musica e del cinema italiano (da Emma Marrone a Matilde Gioli, daa Miriam Leone tra le altre). Scopriamoli insieme nella gallery con i consigli ...Sono passati tanti anni da quel terribile incidente ma Paola Turci ha impiegato una vita per non coprire più le cicatrici sul viso ...Paola Turci mostra le cicatrici sul volto senza più nasconderle con i capelli. In una foto condivisa augura ai suoi fan buone feste insieme alle due nipoti, Bianca e Margherita, figlie della sorella F ...