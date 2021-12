Monossido di carbonio, cinque intossicati: anche una bimba di 3 anni (Di martedì 28 dicembre 2021) Massa Carrara, 28 dicembre 2021 - Quattro persone e una bambina di 3 anni sono rimasti lievemente intossicati da Monossido di carbonio dopo aver trascorso la notte a contatto con un braciere . La ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 dicembre 2021) Massa Carrara, 28 dicembre 2021 - Quattro persone e una bambina di 3sono rimasti lievementedadidopo aver trascorso la notte a contatto con un braciere . La ...

Ultime Notizie dalla rete : Monossido carbonio Monossido di carbonio, cinque intossicati: anche una bimba di 3 anni Massa Carrara, 28 dicembre 2021 - Quattro persone e una bambina di 3 anni sono rimasti lievemente intossicati da monossido di carbonio dopo aver trascorso la notte a contatto con un braciere . La chiamata al 118 è avvenuta questa mattina presta ad Altagnana, zona San Carlo, nel comune di Massa. Quattro adulti e ...

Intossicati da monossido di carbonio in casa: quattro adulti e una bambina al Noa MASSA " Questa mattina ad Altagnana (zona San Carlo, sopra Massa), quattro adulti e una bambina di tre anni " tutti nordafricani " sono stati presumibilmente intossicati da monossido di carbonio. Nella casa dove si trovavano tutti insieme c'era infatti un braciere che stavano utilizzando per riscaldarsi. La madre della bambina sembra aver accusato i sintomi più seri (mal ...

