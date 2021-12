La Svizzera velocizza le procedure per cambiare sesso: basta una firma al Comune (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l’entrata in vigore del matrimonio egualitario, la Svizzera compie un altro passo avanti in materia di riconoscimento dei diritti. Dal 1° gennaio, infatti, entreranno in vigore delle procedure più veloci per tutte quelle persone che desiderano cambiare sesso. Chiunque vorrà farlo dovrà semplicemente presentarsi all’ufficio anagrafe del Comune, senza doversi sottoporre prima a terapie ormonali, diagnosi mediche o ulteriori valutazioni e procedure burocratiche. Vi raccomandiamo... Anche chi è discriminat* rischia di discriminare, persino nella comunità Lgbtq+ Quando e perché le discriminazioni vengono perpetuate invece di cessare? Appartenere a una categoria discriminata non rende infatti immuni dal dis... ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l’entrata in vigore del matrimonio egualitario, lacompie un altro passo avanti in materia di riconoscimento dei diritti. Dal 1° gennaio, infatti, entreranno in vigore dellepiù veloci per tutte quelle persone che desiderano. Chiunque vorrà farlo dovrà semplicemente presentarsi all’ufficio anagrafe del, senza doversi sottoporre prima a terapie ormonali, diagnosi mediche o ulteriori valutazioni eburocratiche. Vi raccomandiamo... Anche chi è discriminat* rischia di discriminare, persino nella comunità Lgbtq+ Quando e perché le discriminazioni vengono perpetuate invece di cessare? Appartenere a una categoria discriminata non rende infatti immuni dal dis... ...

