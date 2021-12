Irpef, i veri numeri del taglio delle tasse: la riforma premia i dirigenti, meno soldi agli operai (Di martedì 28 dicembre 2021) 368 euro in più in busta paga per i dirigenti all’anno, 266 per gli impiegati e 162 per gli operai. Dopo le simulazioni e i calcoli del governo, è l’Ufficio Parlamentare di Bilancio a fornire i numeri sull’impatto del taglio dell’Irpef sugli stipendi degli italiani. E sulla riforma delle aliquote voluta dal governo Draghi. Lo studio dell’Upb ha il pregio di calcolare l’impatto sui contribuenti reali. Ovvero è stato effettuato in base alle caratteristiche della popolazione e delle famiglie oltre che sui redditi attualmente percepiti. E certifica che la riforma fiscale del 2022 porterà a una riduzione media del prelievo per 27,8 milioni di contribuenti pari a 264 euro l’anno. Ma sarà maggiore per i redditi medio alti ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) 368 euro in più in busta paga per iall’anno, 266 per gli impiegati e 162 per gli. Dopo le simulazioni e i calcoli del governo, è l’Ufficio Parlamentare di Bilancio a fornire isull’impatto deldell’sugli stipendi degli italiani. E sullaaliquote voluta dal governo Draghi. Lo studio dell’Upb ha il pregio di calcolare l’impatto sui contribuenti reali. Ovvero è stato effettuato in base alle caratteristiche della popolazione efamiglie oltre che sui redditi attualmente percepiti. E certifica che lafiscale del 2022 porterà a una riduzione media del prelievo per 27,8 milioni di contribuenti pari a 264 euro l’anno. Ma sarà maggiore per i redditi medio alti ...

