Inter-Juve, biglietti in vendita per la finale di Supercoppa (Di martedì 28 dicembre 2021) L’Inter Campione d’Italia si prepara ad affrontare la Juventus, che si è aggiudicata la Coppa Italia della passata stagione, nella finale della Supercoppa italiana: le due squadre si sfideranno nella 34ª edizione della manifestazione. I nerazzurri giocheranno la Supercoppa Italiana per la decima volta nella loro storia e l’evento sarà organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 dicembre 2021) L’Campione d’Italia si prepara ad affrontare lantus, che si è aggiudicata la Coppa Italia della passata stagione, nelladellaitaliana: le due squadre si sfideranno nella 34ª edizione della manifestazione. I nerazzurri giocheranno laItaliana per la decima volta nella loro storia e l’evento sarà organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti L'articolo

