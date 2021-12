Il Napoli pensa ad un centrocampista per l’estate: spunta il nome a sorpresa (Di martedì 28 dicembre 2021) Nicolò Schira, noto giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato un tweet sul suo profilo ufficiale in merito alla possibilità del Napoli d fiondarsi sul centrocampista Florian Grilltsch nella prossima sessione di mercato estiva, dato che quest’ultimo andrà in scadenza di contratto. Il giocatore austriaco ha disputato un buon europeo ed è uno dei più talentuosi nel centrocampo dell’Hoffenheim, classe 1995 e profilo davvero interessante che potrebbe far comodo al Napoli nella prossima stagione. Molto dipenderà ovviamente anche dai possibili partenti in casa azzurra, situazione comunque che il Napoli terrà sotto controllo. Ecco il tweet: #Napoli are monitoring the midfielder Florian #Grillitsch as a free agent for the summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 28, 2021 Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Nicolò Schira, noto giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato un tweet sul suo profilo ufficiale in merito alla possibilità deld fiondarsi sulFlorian Grilltsch nella prossima sessione di mercato estiva, dato che quest’ultimo andrà in scadenza di contratto. Il giocatore austriaco ha disputato un buon europeo ed è uno dei più talentuosi nel centrocampo dell’Hoffenheim, classe 1995 e profilo davvero interessante che potrebbe far comodo alnella prossima stagione. Molto dipenderà ovviamente anche dai possibili partenti in casa azzurra, situazione comunque che ilterrà sotto controllo. Ecco il tweet: #are monitoring the midfielder Florian #Grillitsch as a free agent for the summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 28, 2021

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pensa Inter, contatti avanzati in corso - Il piano per il primo colpo a gennaio In particolare, si pensa a un colpo sulla fascia mancina, in modo da 'dirottare' Dimarco come ... Su di lui ci sarebbe anche il Napoli, ma l'Inter starebbe portando avanti la trattativa in maniera più ...

Chelsea, sfida a Inter e Napoli per un terzino Commenta per primo Inter e Napoli , attenzione: stando a Sky Sports UK , per la fascia sinistra il Chelsea pensa a Lucas Digne , in uscita dall' Everton .

CdS - Il Napoli pensa a Digne, ma costa troppo: pronta l'alternativa Tutto Napoli Napoli, Lorenzo Insigne a un passo dal clamoroso addio Il club canadese, che milita in MLS, ha proposto un contratto faraonico di 5 anni a circa 10 milioni di euro a stagione e il giocatore sembra essersi definitivamente convinto. 28 Dicembre 2021. Il clu ...

CM.IT | Napoli-Osimhen, si studiano le carte: tra ricorso e verdetti (medici) Resta da capire se si tratta di una sproporzione attaccabile da un punto di vista legale Avere la mascherina, per quanto studiata nei minimi dettagli, non può rappresentare il passepartout per tornare ...

