IL COLORE DEL 2022

«Una nuova nuance blu pervinca dinamica, con un vivificante sottotono rosso viola». Pantone ha annunciato : PANTONE® 17-3938 Very Peri. È la prima volta in 22 anni che il Pantone Institute sceglie di creare una tinta originale per rappresentare il nuovo anno. Se nei due anni passati, Illuminating Yellow e Ultimate Gray sono stati perfetti «per trasmettere un messaggio di forza e speranza che sia allo stesso tempo duraturo ed edificante», questo nuovo anno vuole essere «audace» ed evocativo delle possibilità creative del futuro. L'Istituto ha raccontato di aver scelto di unire il blu, un COLORE associato alla fedeltà, alla tranquillità e alla costanza, con un pizzico di rosso, che spesso trasmettere energia ed eccitazione, per dare vita a questo blu inaspettatamente caldo che comunica innovazioni (il COLORE ricorda gli schermi dei touchscreen) e un ...

