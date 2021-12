Governo: per Draghi fiducia numero 35, 3,2 al mese, battuto record Monti/Adnkronos (3) (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) - In mezzo la fiducia del Senato, il 29 luglio, sul decreto legge sulla Pubblica amministrazione (168 a favore e 9 contrari), con replica alla Camera il 5 agosto (386 a favore, 43 contrari). Stesso copione con la ripresa dei lavori parlamentari dopo le vacanze estive: fiducia al Senato il 15 settembre sul decreto legge green pass 1 (189 sì, 32 no e 2 astenuti), quindi il 21 doppietta: a Montecitorio sul dl green pass bis (413 a favore e 48 contrari) e a Palazzo Madama sulla riforma del processo civile (201 sì e 30 no). Il giorno dopo ancora al Senato due voti di fiducia su altrettanti articoli del ddl Cartabia di riforma della giustizia penale: 208 e 200 sì, 28 e 27 no. Poi il 23 via libera sul dl green pass bis, 189 favorevoli e 31 contrari. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) () - In mezzo ladel Senato, il 29 luglio, sul decreto legge sulla Pubblica amministrazione (168 a favore e 9 contrari), con replica alla Camera il 5 agosto (386 a favore, 43 contrari). Stesso copione con la ripresa dei lavori parlamentari dopo le vacanze estive:al Senato il 15 settembre sul decreto legge green pass 1 (189 sì, 32 no e 2 astenuti), quindi il 21 doppietta: a Montecitorio sul dl green pass bis (413 a favore e 48 contrari) e a Palazzo Madama sulla riforma del processo civile (201 sì e 30 no). Il giorno dopo ancora al Senato due voti disu altrettanti articoli del ddl Cartabia di riforma della giustizia penale: 208 e 200 sì, 28 e 27 no. Poi il 23 via libera sul dl green pass bis, 189 favorevoli e 31 contrari.

