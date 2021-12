Gianmarco Pozzi | i racconti a Le Iene su debiti e giro di droga

Advertising

Mamox__ : Stasera a #LeIene parleranno dell'omicidio di Gianmarco Pozzi, il ragazzo ucciso il 9 agosto 2020 sull'isola di Pon… - storie_italiane : Il nuovo procuratore di Cassino indaga sul giallo di Ponza, la morte di Gianmarco Pozzi: paura della verità?… - eleonoradaniele : RT @storie_italiane: Morte di Gianmarco Pozzi: voci inascoltate, verità taciute #storieitaliane @eleonoradaniele - zazoomblog : Gianmarco Pozzi clamorose novità in arrivo sul caso di Ponza - #Gianmarco #Pozzi #clamorose #novità… - storie_italiane : Morte di Gianmarco Pozzi: voci inascoltate, verità taciute #storieitaliane @eleonoradaniele -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Pozzi

Martedì 28 dicembre 2021 va in onda un nuovo appuntamento speciale de Le Iene che questa volta cercherà di fare luce sul caso di. Il giovane fu trovato morto il 9 agosto 2020 a 28 anni nell'isola di Ponza. Un anno fa perdeva forza la tesi della caduta accidentale : le analisi sul corpo avrebbero evidenziato ...detto Gimmy è stato trovato morto il 9 agosto 2020 a 28 anni nell'isola di Ponza. Del suo caso, comunemente chiamato "Il Giallo di Ponza", se ne è occupata anche la trasmissione Le ...La famiglia del giovane non ha mai creduto a ciò. In un’intervista a Leggo dello scorso settembre, Martina, la sorella della vittima, ha spiegato che secondo i perizi di parte Gianmarco fu inseguito e ...Gianmarco Pozzi, nel servizio delle Iene in onda su Italia1 sono saltati fuori due racconti esclusivi che hanno aperto degli scenari ...