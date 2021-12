Dopo il concerto il direttore d'orchestra in ginocchio: "Annamaria, vuoi sposarmi?" e il Duse si commuove (Di martedì 28 dicembre 2021) "Ci tenevo a rendervi partecipi della creazione di una nuova famiglia. Sperando che non le venga un colpo, io ora mi metto in ginocchio". Il direttore dell'orchestra Senzaspine Matteo Parmeggiani ha scelto la fine del concerto "Bollicine" al teatro Duse di Bologna per chiedere la mano alla flautista Annamaria Di Lauro: un fuoriprogramma eccezionale che ha conquistato l'orchestra e il pubblico Leggi su lastampa (Di martedì 28 dicembre 2021) "Ci tenevo a rendervi partecipi della creazione di una nuova famiglia. Sperando che non le venga un colpo, io ora mi metto in". Ildell'Senzaspine Matteo Parmeggiani ha scelto la fine del"Bollicine" al teatrodi Bologna per chiedere la mano alla flautistaDi Lauro: un fuoriprogramma eccezionale che ha conquistato l'e il pubblico

