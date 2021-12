Sci di fondo | Tour de Ski Lenzerheide 2021 Federico Pellegrino cerca il quarto podio consecutivo

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nei prossimi giorniterrà a battesimo la XVI edizione delde Ski, ovvero la madre di tutte le prove multi stage dello sci di. La manifestazione si è imposta come crocevia fondamentale per la conquista della Sfera di cristallo ed è diventata appuntamento ormai abituale delle vacanze natalizie, rappresentando peraltro una rivoluzione interna alla disciplina. L’appuntamento è infatti concepito come una corsa a tappe ciclistica, in quanto lega i risultati di una serie di gare al fine di stabilire una classifica finale. Tuttavia, per rimanere nell’ambito delle discipline nordiche, sarebbe più corretto definirla uno scimmiottamento della popolarissima e ben più anticanée dei 4 Trampolini di salto con gli sci, che peraltro si svolge in contemporanea. Nel corso degli anni ilde ...

