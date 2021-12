Roma scatenata: tutto sul centrocampista, i dettagli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non solo Maitland Niles, la Roma ha intenzione di infoltire anche il proprio reparto di centrocampo in un mercato di riparazione chi si prospetta infiammato per i Giallorossi. Fino a poco tempo fa l’indiziato principale per la mediana giallorossa sembrava essere Grillitsch ventiseienne austriaco di proprietà dell’Hoffeneim, ma Tiago Pinto sotto l’indicazione dello special one ha improvvisamente virato su un altro obiettivo. Tiago Pinto Mourinho Romatutto su Kamara! Come riportato da tuttoMercatoWeb.it, nelle ultime ore ha preso quota l’opzione che riconduce al nome di Boubacar Kamara Il giovane 22enne francese di proprietà del Marsiglia piace tantissimo a Mourinho, ma costa circa 25 milioni di euro. Kamara però ha il contratto in scadenza con il Marsiglia ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non solo Maitland Niles, laha intenzione di infoltire anche il proprio reparto di centrocampo in un mercato di riparazione chi si prospetta infiammato per i Giallorossi. Fino a poco tempo fa l’indiziato principale per la mediana giallorossa sembrava essere Grillitsch ventiseienne austriaco di proprietà dell’Hoffeneim, ma Tiago Pinto sotto l’indicazione dello special one ha improvvisamente virato su un altro obiettivo. Tiago Pinto Mourinhosu Kamara! Come riportato daMercatoWeb.it, nelle ultime ore ha preso quota l’opzione che riconduce al nome di Boubacar Kamara Il giovane 22enne francese di proprietà del Marsiglia piace tantissimo a Mourinho, ma costa circa 25 milioni di euro. Kamara però ha il contratto in scadenza con il Marsiglia ...

Advertising

infoitsport : Roma scatenata, in arrivo il primo colpo per Mourinho - SimonettaChi : @la_peau_douce_ Adesso mi si è scatenata una irrefrenabile voglia di nocino, non so perché l'associazione. I miei l… -