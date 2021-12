Rfi | appalto da 2 | 7 miliardi per il sistema Ermts in tutta Italia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara europeo di Rete ferroviariana del valore di 2,7di euro per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale ...

La pubblicazione, segnala una nota di, e' in linea con impegni e programmazione del Pnrr che prevede di attrezzare con la tecnologia Ermts 3.400 chilometri di rete entro il 2026. L'prende ...La Giunta regionale ha rinnovato l'intesa tra Regione e, Rete Ferroviaria Italiana, sul progetto preliminare per il raddoppio ferroviario della tratta ...del progetto definitivo per l'...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 dic - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara europeo di Rete ferroviaria italiana del valore di 2,7 miliardi di euro per la pro ...L’altro ieri, 22 dicembre, le segreterie regionali FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, SLM FAST ed ORSA hanno indirizzato alla Regione Emilia-Romagna, nelle persone degli assessori Corsini (Trasporti) ...