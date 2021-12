Omicron | sintomi lievi che “assomigliano” ad un raffreddore ma molto diversi in confronto a prima | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova variante

(Di lunedì 27 dicembre 2021)più leggeri per larispetto al 'covid' tradizionale, con la possibilità di pensare a uno ad una leggera influenza. La, più contagiosa dellaDelta, appare caratterizzata da tempi di incubazione ridotti e sembra in grado di bucare parzialmente il vaccino. L'infezione può provocare conseguenze simili ad un malanno stagionale nei soggetti vaccinati, con una durata relativamente breve, in particolare se è stata somministrata anche la terza dose. La, alla ribalta da circa un mese, viene associata essenzialmente a cinquericonducibili ad una forma lieve di covid. Lamappa è stata elaborata...

Il Covid diventerà come l'influenza e dovremmo vaccinarci ogni anno. Questa è la previsione di alcuni scienziati inglesi ...La variante Delta è dimostrata contagiosa due volte in più rispetto alle varianti precedenti. Ad oggi la Omicron sembra ancor più contagiosa e, secondo gli studiosi, diventerà la variante predominante ...