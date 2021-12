La frase di Figliuolo sulle code per i tamponi e quelle per i Black Friday che ha fatto molto discutere | VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Bisogna avere molta pazienza, i cittadini fanno le file al Black Friday per avere il capo griffato. Vorremmo tutti vivere in un Paese perfetto, ma c’è gente che da due anni tira le fila e se si è preso un po’ di pausa il commissario se ne fa una ragione. Noi ci stiamo organizzando e abbiamo messo in campo risorse della Difesa. Non è la panacea di tutti i mali ma un concorso in più alle Asl”. Fanno discutere le parole del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, in visita a Torino all’hub vaccinale dedicato ai bambini. Figliuolo rispondeva in merito alle critiche relative sul caos tamponi scoppiato sotto Natale. #Figliuolo – Italiani fanno code per Black Friday, possono farle anche in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Bisogna avere molta pazienza, i cittadini fanno le file alper avere il capo griffato. Vorremmo tutti vivere in un Paese perfetto, ma c’è gente che da due anni tira le fila e se si è preso un po’ di pausa il commissario se ne fa una ragione. Noi ci stiamo organizzando e abbiamo messo in campo risorse della Difesa. Non è la panacea di tutti i mali ma un concorso in più alle Asl”. Fannole parole del generale Francesco Paolo, commissario all’emergenza Covid, in visita a Torino all’hub vaccinale dedicato ai bambini.rispondeva in merito alle critiche relative sul caosscoppiato sotto Natale. #– Italiani fannoper, possono farle anche in ...

neXtquotidiano : Non gli è uscita benissimo La frase di #Figliuolo sulle code per i tamponi e quelle per il #BlackFriday che ha fat… - marcorubino : A quei giornali / giornalisti che ironizzano sulla frase sul Black Friday di #Figliuolo ricordo che i vaccini li a… - VerticaleIT : Vedo in TV il #Figliuolo e mi torna in mente una frase di #Borsellino -

Ultime Notizie dalla rete : frase Figliuolo L'irrilevanza dei partiti e la regia della cabina Il generale Figliuolo resta almeno 6 mesi. Nessun addio in vista, ecco perché Oggi che i partiti ... "La verità in tasca..." Giorgetti contro i virologi, la frase rubata al ministro contro gli esperti

'Whatever it takes' contro il Covid, il 2021 di Draghi a palazzo Chigi ...consesso internazionale in cui un capo di Stato o di governo non abbia richiamato la celebre frase ... VIA SQUADRA VOLUTA DA CONTE PER CONTRASTARE PANDEMIA, IL RUOLO DI FIGLIUOLO Febbraio e l'avvio del ...

Novavax, il fuorionda di Figliuolo: "Potrebbe convincere indecisi" Newsby Figliuolo: “Terza dose corre, ma preoccupano 5,7 milioni non vaccinati” La campagna di vaccinazione con la terza dose procede, ma i 5,7 milioni di non vaccinati preoccupano. Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, in ...

Tutti i docenti dovranno indossare in classe mascherine FFP2 o FFP3? Nella giornata di ieri, si è diffusa una convinzione - tra il personale docente - in merito all'utilizzo delle mascherine previste dall'art. 16 del decreto festività ...

