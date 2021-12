Intel, 8 miliardi di euro per una fabbrica di chip in Italia (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'azienda statunitense ha avviato i colloqui col premier Draghi. Previsti almeno mille posti di lavoro e un piano di investimenti per dieci anni Leggi su repubblica (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'azienda statunitense ha avviato i colloqui col premier Draghi. Previsti almeno mille posti di lavoro e un piano di investimenti per dieci anni

