Il Natale di Carolina Marconi | “Sto bene anche se un po’ acciaccata”

Leggi su gossivip.myblog

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Perè stato undiverso dagli altri, per alcuni versi speciale, per altri difficile. L’ex gieffina è grata alla vita, è grata per gli amici che la circondando, per la famiglia che le è rimasta sempre accanto ogni giorno della sua lotta contro il cancro al seno. Connella foto scelta