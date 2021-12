Covid Cina oggi | picco di nuovi contagi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina

... mentre laha registrato il numero più alto di casi da gennaio. Anthony Fauci , il principale ... Iran e gas: gli altri fattori chiave per il greggio Non solo, le quotazioni sono in balia ...Dall'inizio della pandemia, laha segnalato 101.277 casi confermati di- 19 con 4.636 decessi. Please follow and like us:La variante Omicron fa aumentare i contagi, sono oltre 7mila i voli cancellati in tutto il mondo nel weekend di Natale per mancanza di personale ...A causa dei contagi del personale di bordo e di terra: i problemi maggiori si stanno registrando negli Stati Uniti e in Cina ...