Christian Vieri ha il Covid: le parole di speranza di Costanza Caracciolo (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'ex velina ha annunciato su Instagram la positività del bomber: "In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa… mi auguro solo che ne usciremo presto tutti!". L'articolo proviene da DireDonna.

