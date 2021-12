Amici 21: quando inizia il serale? (Di lunedì 27 dicembre 2021) quando inizierà il serale di Amici 21? Il talent al momento è in pausa per le vacanze di Natale ma, appena ricominceranno le puntate, comincerà la corsa alla fase finale del programma per tutti gli allievi: chi riuscirà ad arrivare in prima serata? Intanto iniziano a circolare le prime indiscrezioni su date e squadre del serale! Amici 21 al momento è in pausa per le vacanze di Natale Leggi su solodonna (Di lunedì 27 dicembre 2021)inizierà ildi21? Il talent al momento è in pausa per le vacanze di Natale ma, appena ricominceranno le puntate, comincerà la corsa alla fase finale del programma per tutti gli allievi: chi riuscirà ad arrivare in prima serata? Intantono a circolare le prime indiscrezioni su date e squadre del21 al momento è in pausa per le vacanze di Natale

Advertising

Serena35767630 : @meIanzanefritte Io ho due amici vegetariani e un amico celiaco , non ho mai fatto mancare in tavola qualcosa per l… - Iouissart : mi sono svegliata perché ho fatto un sogno: era sera e per vari motivi mi sono ritrovata in macchina da sola con ja… - mammolaele12 : RT @bimbaditheo: L'amici twitter stasera quando i ragazzi riconsegneranno i telefoni: #Amici21 - Sergio64328644 : @MarianoAmici Il dotto Amici é un vero dottore, le persone come Pregliasco vengono spacciate per virologi..e questa… - Pako24719247 : Sono tutti amici fin n quando te lo mettono dietro. E appena ti metti con le spalle al muro diventano subito nemici. -