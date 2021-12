Traffico Roma del 26-12-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 dicembre 2021) Luceverdeme trovati dalla redazione Buon pomeriggio non ci sono particolari novità in Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo con solai Unica nota un incidente sulla Casilina incidente che sta provocando rallentamenti all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni in Prati per la presenza di olio sulla sede stradale si è resa necessaria la chiusura di Piazza Cavour 3 via Cicerone via Marianna Dionigi e capolinea degli autobus Sono momentaneamente spostati in via Crescenzio al Pigneto per una voragine chiuso un tratto di via Guglielmo albimonte chiusa anche via Amico da Venafro allagamenti si sono registrati poco fuori il raccordo via della Magliana all’altezza di via di Valle Lupara in direzione di Ponte Galeria Come andiamo le dovute attenzioni a Trastevere il guardiamo che Porta Portese ...