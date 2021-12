Traffico Roma del 26-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e auguri dalla redazione scorrevole la circolazione sul raccordo sulle consolari e sulla tangenziale ancora scarsi gli spostamenti lungo le strade della capitale da segnalare però un incidente sul ponte del Risorgimento prudenza divieto di transito in Piazza di Porta Portese è in piazzale Portuense in corrispondenza degli archi per accertamenti tecnici sulle mura per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi il servizio segue il normale orario dei giorni festivi sulla-lido il servizio sarà attivo sull’intera linea i dettagli di queste e di altre notizie sul sitopunto luceverde.it da Manuel Torretta è tutto grazie per l’ascolto cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità