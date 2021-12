Scacchi | Mondiali rapid e blitz 2021 oggi al via a Varsavia Magnus Carlsen contro tutti | ci sono anche Luca Moroni e Danyyil Dvirnyy

Leggi su oasport

(Di domenica 26 dicembre 2021) Come ormai tradizione vuole, la chiusura dell’anno è dedicata ai Campionati del Mondo. Si gioca dal 26 () al 30 dicembre, per quello che è ormai un evento particolarmente atteso negli ultimi giorni di dicembre, nonché una delle occasioni per vedere all’opera una larga fetta di big assoluti sia a livello Open che femminile. Tra questi c’è ovviamente: il cinque volte Campione del Mondo difende i titoli conquistati nel 2019 (il 2020 è stato saltato per vicende fin troppo note). Dal 2012 a, il norvegese si è preso il gradino più alto del podio per tre volte nele per quattro nel. Occorre ricordare, a questo proposito, due dettagli a livello organizzativo. Il primo è legato alla città in cui si svolgono i ...