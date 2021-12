Psg, Mbappè sempre più verso il Real Madrid. Da gennaio si può negoziare (Di domenica 26 dicembre 2021) Kylian Mbappè è sempre più vicino a vestire la maglia del Real Madrid nella prossima stagione. A partire dal primo gennaio l’attaccante del Psg potrà ufficialmente negoziare il suo prossimo contratto con i blancos in virtù della scadenza giugno 2022 dell’attuale vincolo con i parigini. Il Real Madrid dovrà far sapere ai parigini l’avvio della trattativa come stabilisce l’articolo 18 del Regolamento e dello Statuto di trasferimento dei giocatori della FIFA. Un club che desidera stipulare un contratto con un giocatore professionista deve infatti comunicare la sua intenzione per iscritto al club prima di avviare le trattative con il giocatore. L’atleta ha infatti la libertà di firmare un contratto con un altro club se quello precedente ha una scadenza ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Kylianpiù vicino a vestire la maglia delnella prossima stagione. A partire dal primol’attaccante del Psg potrà ufficialmenteil suo prossimo contratto con i blancos in virtù della scadenza giugno 2022 dell’attuale vincolo con i parigini. Ildovrà far sapere ai parigini l’avvio della trattativa come stabilisce l’articolo 18 del Regolamento e dello Statuto di trasferimento dei giocatori della FIFA. Un club che desidera stipulare un contratto con un giocatore professionista deve infatti comunicare la sua intenzione per iscritto al club prima di avviare le trattative con il giocatore. L’atleta ha infatti la libertà di firmare un contratto con un altro club se quello precedente ha una scadenza ...

