Covid: un decesso e 252 nuovi casi in Trentino Alto Adige (Di domenica 26 dicembre 2021) L'Alto Adige registra un altro decesso di un paziente Covid e 113 nuovi casi. Sono però stati analizzati a causa della festività appena 467 tamponi pcr (16 positivi) e 2.649 test antigenici (97 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) L'registra un altrodi un pazientee 113. Sono però stati analizzati a causa della festività appena 467 tamponi pcr (16 positivi) e 2.649 test antigenici (97 ...

