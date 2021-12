Calciomercato Milan: occhi su Aaronson del Salisburgo. Arrivano conferme (Di domenica 26 dicembre 2021) Calciomercato Milan: rossoneri sulle tracce di Brenden Aaronson, centrocampista 21enne del Salisburgo. Arrivano conferme dalla Germania C’è anche il Milan sulle tracce di ?Brenden Aaronson. Il 21enne trequartista statunitense, secondo quanto scrive mlssocceritalia.com, è un obiettivo di Maldini e Massara, che hanno lanciato la sfida al Leeds e a Lipsia. Sbarcato lo scorso gennaio in Austria, al Salisburgo, quest’anno si è preso la scena, con 3 gol e 7 assist in 26 partite, e soprattutto prestazioni da giocatore pronto per un ulteriore step, per il salto in una big. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021): rossoneri sulle tracce di Brenden, centrocampista 21enne deldalla Germania C’è anche ilsulle tracce di ?Brenden. Il 21enne trequartista statunitense, secondo quanto scrive mlssocceritalia.com, è un obiettivo di Maldini e Massara, che hanno lanciato la sfida al Leeds e a Lipsia. Sbarcato lo scorso gennaio in Austria, al, quest’anno si è preso la scena, con 3 gol e 7 assist in 26 partite, e soprattutto prestazioni da giocatore pronto per un ulteriore step, per il salto in una big. L'articolo proviene da Calcio News 24.

