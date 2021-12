Addio a Tutu, la guida morale della nazione arcobaleno. Il cordoglio del Papa e della regina Elisabetta II (Di domenica 26 dicembre 2021) L'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, premio Nobel nel 1984 per il suo impegno contro l'apartheid, bussola morale della sua amata "nazione arcobaleno", è morto "in pace" questa mattina in un centro di assistenza per i più fragili di Città del Capo. Lo ha precisato la famiglia, ricordandolo "coraggioso, gentile e preoccupato per il bene degli altri fino alla fine". Nato nella cittadina di Klerksdorp, a ovest di Johannesburg, il 7 ottobre 1931, Tutu era figlio di una collaboratrice domestica e di un'insegnante. Inizialmente seguì le orme del padre, ma abbandonò la carriera scolastica dopo l'introduzione della segregazione razziale nelle scuole. Ordinato sacerdote a 30 anni, cominciò a intervenire pubblicamente contro l'apartheid. Nel ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 dicembre 2021) L'arcivescovo sudafricano Desmond, premio Nobel nel 1984 per il suo impegno contro l'apartheid, bussolasua amata "", è morto "in pace" questa mattina in un centro di assistenza per i più fragili di Città del Capo. Lo ha precisato la famiglia, ricordandolo "coraggioso, gentile e preoccupato per il bene degli altri fino alla fine". Nato nella cittadina di Klerksdorp, a ovest di Johannesburg, il 7 ottobre 1931,era figlio di una collaboratrice domestica e di un'insegnante. Inizialmente seguì le orme del padre, ma abbandonò la carriera scolastica dopo l'introduzionesegregazione razziale nelle scuole. Ordinato sacerdote a 30 anni, cominciò a intervenire pubblicamente contro l'apartheid. Nel ...

