A pranzo con la Regina Elisabetta: ecco cosa cucinare per far felice la sovrana (Di domenica 26 dicembre 2021) In quasi settant’anni di regno la Regina Elisabetta ha visitato più di 120 Nazioni. E’ stata svariate volte anche in Italia, una delle quali nel 2000, come raccontato nel libro recensito qui sotto (foto: Getty) Facciamo un gioco. Immaginate di avere l’occasione di invitare a pranzo la Regina Elisabetta. cosa le cucinereste? Aragosta? Caviale? O una cosa più semplice, tipo le lasagne? Chissà, forse non ve lo siete mai chiesto. Se lo è chiesto qualche anno fa, però, Fabrizio Boca, oggi Executive Chef del Quirinale. Colui che, da diversi anni, veste i panni del “primo cuoco” d’Italia, al servizio del Presidente della Repubblica (Sergio Mattarella ma anche i suoi predecessori, da Oscar Luigi Scalfaro). La mente, si può dire, che sta dietro alla realizzazione delle ... Leggi su amica (Di domenica 26 dicembre 2021) In quasi settant’anni di regno laha visitato più di 120 Nazioni. E’ stata svariate volte anche in Italia, una delle quali nel 2000, come raccontato nel libro recensito qui sotto (foto: Getty) Facciamo un gioco. Immaginate di avere l’occasione di invitare alale cucinereste? Aragosta? Caviale? O unapiù semplice, tipo le lasagne? Chissà, forse non ve lo siete mai chiesto. Se lo è chiesto qualche anno fa, però, Fabrizio Boca, oggi Executive Chef del Quirinale. Colui che, da diversi anni, veste i panni del “primo cuoco” d’Italia, al servizio del Presidente della Repubblica (Sergio Mattarella ma anche i suoi predecessori, da Oscar Luigi Scalfaro). La mente, si può dire, che sta dietro alla realizzazione delle ...

