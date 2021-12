"Roba da brividi". Greggio-Iacchetti, siluro di Natale contro Signorini: un video imbarazzante | Guarda (Di sabato 25 dicembre 2021) Una chiusura col botto, per Striscia la Notizia. Chiusura pre-natalizia, si intende, ovviamente. Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 nella serata della vigilia, il 24 dicembre, in cui la banda di Antonio Ricci non si è fermata. Il punto è che il tg satirico, condotto ora de Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la coppia-simbolo del programma, ha proposto una classifica de "I Nuovi Mostri" relativa all'anno intero. Insomma, la consueta rubrica trasformata nel meglio del peggio dell'anno televisivo. E il "siluro" è tutto in casa. Già, perché al termine del lungo servizio, di oltre sette minuti, si arriva finalmente al primo posto, ossia al peggio del peggio televisivo, secondo Striscia, di questo 2021. E a vincere il poco ambito premio è Alfonso Signorini, che con Striscia condivide Mediaset e Canale 5, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Una chiusura col botto, per Striscia la Notizia. Chiusura pre-natalizia, si intende, ovviamente. Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 nella serata della vigilia, il 24 dicembre, in cui la banda di Antonio Ricci non si è fermata. Il punto è che il tg satirico, condotto ora de Ezioed Enzo, la coppia-simbolo del programma, ha proposto una classifica de "I Nuovi Mostri" relativa all'anno intero. Insomma, la consueta rubrica trasformata nel meglio del peggio dell'anno televisivo. E il "" è tutto in casa. Già, perché al termine del lungo servizio, di oltre sette minuti, si arriva finalmente al primo posto, ossia al peggio del peggio televisivo, secondo Striscia, di questo 2021. E a vincere il poco ambito premio è Alfonso, che con Striscia condivide Mediaset e Canale 5, con ...

Advertising

mathiassss__ : @ACMelio @jeremymene7 @ilTheo @OhhMyreal @JacquesD10_ @aaIessandro @saniokjumped soprattutto deandre jordan, 1st te… - brandi_lucia : @mbsings @MariahCarey Gran bella donna! Quando hai dettato con lei eravate veramente eccezionali! Giovani, appassio… - NicolaOliv20 : - Nicolostefanio1 : @aladinae12 Concordo. Non oso immaginare tra 20-30 come saranno utilizzati strumenti come l'eutanasia legale. Roba… - SteAlbamonte : @MinuMistress Roba da brividi! -