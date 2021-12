Ripasso di moda | cosa ricorderemo del 2021

(Di sabato 25 dicembre 2021) Anche per il fashion system, è stato un anno di lutti e (ri)nascite. Elsa Peretti, Alber Elbaz e Virgil Abloh; il mondo dellanelha salutato alcuni dei suoi pilastri creativi. D’altra parte a Luglio, la notizia del ritorno di Phoebe Philo sulla scena dopo diversi anni di assenza ha fatto palpitare il cuore dei fan dell’estetica “old Céline”, quando ancora si scriveva con l’accento. È stato anche l’anno del delle collaborazioni tra brand. Un fenomeno che ha raggiunto livelli altissimi con le sfilate hackerate di Gucci e Balenciaga, e degli scambi di poltrona di Donatella Versace e Kim Jones, l’uno a disegnare la collezione dell’altro per le sfilate di Fendy by Versace e Versace by Fendi. Poi cambi di poltrona, il ritorno del Met Gala e dellaamericana supportata anche dall’Inauguration Day di Joe Biden e Kamala Harris ...

Con l'uscita imminente del film House of Gucci , con protagonisti Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, e Adam Driver che interpreterà Maurizio Gucci, perché non fare undelle borse Gucci più desiderate del momento? Andiamo a scoprire insieme i 4 modelli iconici della maison fiorentina e le varianti più speciali da aggiungere alla wishlist Natale 2021 . La ...Gli addi, da Abloh a Elsa Peretti a Elbaz, ma anche i grandi ritorni, le super collaborazioni e tutto quello che ricorderemo della moda 2021 ...