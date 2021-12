Massimo Ranieri la confessione shock | È stato il mio più grande errore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 25 dicembre 2021) Torna sul palco dell'Ariston dopo ben 25 anni lo showman partenopeo, infatti, il suo nome è apparso tra i Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022, organizzato e condotto ancora una volta da uno dei volti più amati di Rai Uno, Amadeus. La canzone che ha scelto per la competizione canora che comincerà il 1 febbraio e terminerà il 5 febbraio 2022 si chiama Lettere al di là del mare. Con lui saliranno sul palco altre grandi canzoni italiane, come Gianni Morandi, Iva Zanicchi ed Elisa, ma anche artisti promettenti adorati dai giovani, come Mahmood, Blanco e Sangiovanni. Nato a Napoli nel 1951,è uno degli artisti più apprezzati nel panorama musicale nazionale e non solo. A metà degli anni Sessanta, il giovanesi esibisce per la prima volta davanti al ...