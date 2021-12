La Francia oltre i 100 mila contagi Covid per la prima volta (Di sabato 25 dicembre 2021) La Francia sfonda la soglia dei 100 mila contagi Covid in 24 ore, una prima assoluta dall'inizio della pandemia. I nuovi casi registrati sono esattamente 104.611, secondo i dati pubblicati stasera ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Lasfonda la soglia dei 100in 24 ore, unaassoluta dall'inizio della pandemia. I nuovi casi registrati sono esattamente 104.611, secondo i dati pubblicati stasera ...

Advertising

marcuspascal1 : RT @GiulioMarini2: .nuovo picco anche in Italia, e stessi numeri del Regno Unito, dov’è tutto aperto; ?@Palazzo_Chigi ?@MinisteroSalute? ?@… - a70199617 : #PANDEMIA La Francia oltre i 100 mila contagi Covid per la prima volta - paolo_r_2012 : La Francia oltre i 100 mila contagi Covid per la prima volta - Ultima Ora - ANSA - iconanews : La Francia oltre i 100 mila contagi Covid per la prima volta - ticinonews : Oltre 100mila contagi in Francia -