Inps: gli aumenti della pensioni per il 2022 e la perequazione - Ecco LE TABELLE (Di sabato 25 dicembre 2021) La perequazione delle pensioni - si legge in una nota dell'Inps - è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita . Ha l'obiettivo di ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 25 dicembre 2021) Ladelle- si legge in una nota dell'- è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamentistici per adeguarli al costovita . Ha l'obiettivo di ...

Advertising

BrugolaDigitAle : RT @lucianocapone: Per il presidente dell’Inps Tridico la proroga dei navigator non serve per trovare lavoro ai percettori di RdC, ma a que… - claudietta_68 : RT @lucianocapone: Per il presidente dell’Inps Tridico la proroga dei navigator non serve per trovare lavoro ai percettori di RdC, ma a que… - caccavale_max : RT @lucianocapone: Per il presidente dell’Inps Tridico la proroga dei navigator non serve per trovare lavoro ai percettori di RdC, ma a que… - Astolfo84 : RT @lucianocapone: Per il presidente dell’Inps Tridico la proroga dei navigator non serve per trovare lavoro ai percettori di RdC, ma a que… - streetloveitaly : RT @lucianocapone: Per il presidente dell’Inps Tridico la proroga dei navigator non serve per trovare lavoro ai percettori di RdC, ma a que… -