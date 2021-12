Cauda (Ema): “Onda d’urto mai vista”. Ecco come Omicron manda in tilt i sistemi sanitari (Di sabato 25 dicembre 2021) «Meno letale ma molto più trasmissiva di Delta. Così la variante sudafricana allontana il picco dei contagi», spiega l’infettivologo Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 25 dicembre 2021) «Meno letale ma molto più trasmissiva di Delta. Così la variante sudafricana allontana il picco dei contagi», spiega l’infettivologo

Advertising

il_piccolo : Cauda (Ema): “Onda d’urto mai vista”. Ecco come Omicron manda in tilt i sistemi sanitari - messveneto : Cauda (Ema): “Onda d’urto mai vista”. Ecco come Omicron manda in tilt i sistemi sanitari: «Meno letale ma molto più… - mlpedo : RT @DavPoggi: Covid, Ema: nel 2022 faremo una quarta dose con vaccino aggiornato?????? La terza dose non basta. ne faremo un'altra a breve.??… - Ivanosanz : RT @tribuna_treviso: Rispetto a Delta la mutazione del virus che si è verificata in Sudafrica ha un tasso di ricoveri inferiore del 70%. Ca… - simospank : RT @DavPoggi: Covid, Ema: nel 2022 faremo una quarta dose con vaccino aggiornato?????? La terza dose non basta. ne faremo un'altra a breve.??… -