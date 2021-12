Babbo Natale arriva a Cinecittà | ecco i regali dei vipponi

Leggi su 361magazine

(Di sabato 25 dicembre 2021)al loft die varca a soglia della porta rossa con tanti doni, uno per ciascun concorrente, nei panni di Davide Silvestri, varca la soglia della porta rossa con tanti doni e pensieri speciali per i concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno deciso di trascorrere illontani dagli affetti di sempre. Insieme ad Eva, Davide chiama al suo fianco ciascun concorrente per scartare i pacchi e leggere le lettere dei parenti. La prima ad aprire il regalo diè Katia, seguita da tutti gli altricos’hanno ricevuto i concorrenti Katia un cd con le sue canzoni e una lettera della famiglia Giucas completo di Capodanno e maglia con i nomi del figlio e del ...