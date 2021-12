Assalto Cgil | restano in carcere i responsabili | rigettato ricorso dei capi di Forza Nuova

Advertising

Secondo il giudice, Roberto Fiore non si espose nei comizi né durante le devastazioni, ma ha organizzato i cortei e ha deciso quando l'azione criminosa doveva cessareNiente da fare per gli avvocati Carlo Taormina, Alessandro D'Aloisi e Nicolo Trisciuoglio, difensori di Giuliano Castellino , Roberto Fiore e Salvatore Lubrano nell'inchiesta per l'alla. La richiesta di sostituzione della misura cautelare del carcere con gli arresti domiciliari è stata respinta dalla giudice per le indagini preliminari Annalisa Marzano. Secondo la ..."Whatever it takes" è probabilmente l'espressione più inflazionata dell'anno che ci lasciamo alle spalle. Di certo lo è quando si parla di Mario Draghi: presidente del Consiglio da febbraio, difficile ...Protesta il difensore Nicola Trisciuoglio: «La procura è soggetta a uno schiavismo ideologico-politico per cui Fiore, Castellino e Aronica sono tenuti in carcere» ...