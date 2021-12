Un posto al sole: Ferri furiosissimo con Nunzio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le anticipazioni di Un posto al sole ci svelano che Clara decide di chiudere definitivamente con Patrizio clara e albertoUna nuova puntata di Un posto al sole attende i telespettatori. Le anticipazioni relative all’appuntamento serale ci svelano che Clara decide di chiudere definitivamente con Patrizio. Intanto Silvia affronterà il ritorno di Otello mentre Nunzio farà i conti con un arrabbiatissimo Ferri. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà. Leggi anche Uomini e Donne: Matteo Ranieri in lacrime, cosa sta succedendo? Un posto al sole: Clara chiude con Patrizio Nella puntata di Un posto al sole in onda come sempre dalle 20.35 circa su Rai 3 vedremo Clara prendere un’importante decisione. La ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unalci svelano che Clara decide di chiudere definitivamente con Patrizio clara e albertoUna nuova puntata di Unalattende i telespettatori. Le anticipazioni relative all’appuntamento serale ci svelano che Clara decide di chiudere definitivamente con Patrizio. Intanto Silvia affronterà il ritorno di Otello mentrefarà i conti con un arrabbiatissimo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà. Leggi anche Uomini e Donne: Matteo Ranieri in lacrime, cosa sta succedendo? Unal: Clara chiude con Patrizio Nella puntata di Unalin onda come sempre dalle 20.35 circa su Rai 3 vedremo Clara prendere un’importante decisione. La ...

