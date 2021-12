Ti ricordi… Il gol di Antonio Pacheco all’Inter: raro acuto in una carriera con qualche giocata, macchine incendiate e poca voglia di correre (Di venerdì 24 dicembre 2021) Trovare un mucchio di soldi per caso, o almeno una somma che per un ragazzino di una decina d’anni rappresenta un mucchio di soldi, correre al negozio di abbigliamento sportivo per comprare l’oggetto del desiderio, la divisa della squadra di calcio preferita, e scoprire che c’è solo quella dei rivali… ma comprarla lo stesso. Ecco, un episodio rocambolesco, sì, ma che descrive perfettamente la vita di Antonio Pacheco. No, non quello che ha giocato (una partita) nell’Inter. L’altro, quello che all’Inter ha fatto un bellissimo gol esattamente 25 anni fa, con la maglia della Reggiana. Bellissimo e rocambolesco pure quello a dir la verità: la Reggiana è più che ultima in classifica e prima della sosta natalizia ha solo 5 punti in campionato, con zero vittorie. Una squadra considerata il primo e sgangherato esempio degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Trovare un mucchio di soldi per caso, o almeno una somma che per un ragazzino di una decina d’anni rappresenta un mucchio di soldi,al negozio di abbigliamento sportivo per comprare l’oggetto del desiderio, la divisa della squadra di calcio preferita, e scoprire che c’è solo quella dei rivali… ma comprarla lo stesso. Ecco, un episodio rocambolesco, sì, ma che descrive perfettamente la vita di. No, non quello che ha giocato (una partita) nell’Inter. L’altro, quello cheha fatto un bellissimo gol esattamente 25 anni fa, con la maglia della Reggiana. Bellissimo e rocambolesco pure quello a dir la verità: la Reggiana è più che ultima in classifica e prima della sosta natalizia ha solo 5 punti in campionato, con zero vittorie. Una squadra considerata il primo e sgangherato esempio degli ...

Advertising

ICainarca : @Aldito11 Grazie Aldogol !!!! Che coppia !!!!! Che ricordi !!! Cross di Berti gol di Serena e la Nord si scatena !!!!tanti auguri!!! - AlberodiNatale_ : @10milavoltealc1 @HHezerS7 te li ricordi quanti gol di merda abbiamo preso ai derby per colpa sua? - FSGC_official : ?? | inauguriamo 'I gol storici del calcio sammarinese' da quello siglato da Romani nel 2002. Indimenticabile per lu… - TyaMent1 : @cirelligianluc Riguardati come marca ibra in milan lazio 2 a 0 poi ne riparliamo. Parliamo della sua intelligenza… - GsSargenti : @Ale77_Col @aleaus81 Io mi sono fatto un idea. La Roma lo scorso anno cercava sempre di dominare, per dominare devi… -