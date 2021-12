The Silent Sea, la recensione: la faccia oscura e bagnata della Luna (Di venerdì 24 dicembre 2021) La recensione di The Silent Sea, la nuova serie coreana disponibile su Netflix che racconta le vicende di un gruppo di scienziati che deve scoprire cos'è successo su un'abbandonata stazione Lunare. Siamo circondati da storie. Ci perdonerete se iniziamo la nostra recensione di The Silent Sea facendo un passo indietro prima di affrontare la serie coreana in otto episodi disponibile su Netflix. Ogni settimana lo spettatore ha un intero vastissimo catalogo di nuove uscite, nuove storie che richiedono attenzione, che sgomitano cercando di diventare il nuovo prodotto di punta o, semplicemente, un'ottima compagnia per parecchie serate. Ed è un vero piacere, ora che la televisione - e di conseguenza la serialità - è cambiata così tanto, poter scegliere il proprio palinsesto e decidere, sfogliando un'enorme ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ladi TheSea, la nuova serie coreana disponibile su Netflix che racconta le vicende di un gruppo di scienziati che deve scoprire cos'è successo su un'abbandonata stazionere. Siamo circondati da storie. Ci perdonerete se iniziamo la nostradi TheSea facendo un passo indietro prima di affrontare la serie coreana in otto episodi disponibile su Netflix. Ogni settimana lo spettatore ha un intero vastissimo catalogo di nuove uscite, nuove storie che richiedono attenzione, che sgomitano cercando di diventare il nuovo prodotto di punta o, semplicemente, un'ottima compagnia per parecchie serate. Ed è un vero piacere, ora che la televisione - e di conseguenza la serialità - è cambiata così tanto, poter scegliere il proprio palinsesto e decidere, sfogliando un'enorme ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Silent Sea, la recensione: la faccia oscura e bagnata della Luna - corcordiumss : mia mamma ha detto che non c’è niente di urgente da fare, il mio secondo per domani posso tranquillamente prepararl… - SerieTvserie : The Silent Sea, l’incubo coreano di un futuro senz’acqua (e nel cast una protagonista di Sense8) - UncleKeystone : @hen_ease The silent assassin hahahha - FootParadiseRT : RT @emmafleur94: Silent tributes are the best. I tributi silenziosi sono i migliori. @rtfindomxx @Farhan98189 @RT_findnude @promoslave @rtf… -