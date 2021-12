Terza dose dopo 4 mesi, l'ipotesi inizio della vaccinazione a partire dal 10 gennaio (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Terza dose booster per il vaccino anti Covid potrà essere fatta già dopo 4 mesi . A stabilirlo è stata la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministeo della Salute, ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Labooster per il vaccino anti Covid potrà essere fatta già. A stabilirlo è stata la circolare firmata dal direttore generalePrevenzione del ministeoSalute, ...

Advertising

stanzaselvaggia : Per chi non riesce a prenotare la terza dose, soprattutto in Lombardia: andate negli hub senza prenotazione, in que… - Adnkronos : #Covid, Oms: “Non si esce da pandemia a colpi di booster”. - sportface2016 : +++Stadi, capienza rimane al 75%. Obbligatoria mascherina FFP2, si discute su tamponi a chi non ha ricevuto la terza dose+++ #SerieA - dbati79 : RT @GirolamoMaggio: Figlia di un collega a letto da venti gorni dopo la seconda dose. Alla prima è stata presa per i capelli e rianimata do… - Eman07460682 : RT @SSaponelli: Un noto attore Spagnolo, attivista Pro Vax, ricoverato in Terapia Intensiva dopo la TERZA Dose. -