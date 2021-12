Migliori sfondi di Natale per Android e iPhone

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Per entrare in pieno nello spirito natalizio non c'è niente di meglio che mettere sullo sfondo del proprio smartphone un'immagine di, disegnata o fotografata. Il problema nel trovareper il proprio smartphone, qualsiasi esso sia, è trovare un'immagine che abbia la giusta risoluzione in modo da non doverla tagliare quando la si prova a mettere come sfondo e in modo che entri perfettamente nello schermo, sia in modalità verticale che in orizzontale.Cercando neisiti per scaricareperho trovato diverse immagini natalizie che si possono scaricare in diverse risoluzioni, in modo da poterle usare su ogni telefono cellulare, sia esso un, un Samsung Galaxy, uno Xiaomi, un HUAWEI o qualsiasi altro modello. Di seguito ...