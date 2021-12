L’ex senatore no vax Bartolomeo Pepe è morto per Covid (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il trasferimento in terapia intensiva e l’intubazione non sono bastati a salvare la vita di Bartolomeo Pepe. L’ex senatore del MoVimento 5 Stelle, infatti, è morto nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre in un letto dell’ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni a causa della polmonite bilaterale interstiziale da Covid. Il 59enne campano era arrivato nel nosocomio partenopeo presentando una grave insufficienza respiratoria. Non si era vaccinato per scelta, come ha sempre ribadito e rivendicato, forgiando di quell’etichetta “no vax” utilizzata anche come foto profilo sui social. Bartolomeo Pepe, L’ex senatore M5S no vax, è morto di Covid Le sue condizioni di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il trasferimento in terapia intensiva e l’intubazione non sono bastati a salvare la vita didel MoVimento 5 Stelle, infatti, ènel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre in un letto dell’ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni a causa della polmonite bilaterale interstiziale da. Il 59enne campano era arrivato nel nosocomio partenopeo presentando una grave insufficienza respiratoria. Non si era vaccinato per scelta, come ha sempre ribadito e rivendicato, forgiando di quell’etichetta “no vax” utilizzata anche come foto profilo sui social.M5S no vax, èdiLe sue condizioni di ...

