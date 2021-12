La Procura da record? È in Calabria

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In una regione di cui spesso si raccontano i «disastri», colpiscono efficienza e tempi veloci degli uffici giudiziari di Paola, alla ribalta per il caso di Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria: 157 giorni per smaltire i fascicoli, contro una media nazionale di 323. Il segreto? Informatizzazione, certo, ma soprattutto uso intelligente delle risorse umane. E nel mirino di inchieste delicate finiscono sindaci, funzionari e imprenditori disonesti. «Er Viperetta» stavolta è stato morso dalladi Paola. Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria, è finito in carcere nell’ambito di un’inchiesta coordinata daltore capo Pierpaolo Bruni, 53 anni, e dai sostitutitori Maria Francesca Cerchiara, 48, e Rossana Esposito, 46, che con i giudici delle indagini preliminari Rosamaria Mesiti, 38, e la collega Maria ...