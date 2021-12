Il Natale senza nascite e i tre passi per ritrovare un futuro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Natale è probabilmente la festa più sentita dell’anno. Almeno nella tradizione si tratta, lo sappiamo tutti, della celebrazione di una nascita. E in effetti forse non c’è evento umano che, anche laicamente, meglio si presta ai festeggiamenti. La venuta al mondo di un essere umano è infatti da sempre fonte di gioia e di speranza, anche e soprattutto oltre le giuste preoccupazioni e i legittimi timori: il simbolo più concreto che la vita, nonostante tutto, va avanti. Ecco, di questo sollievo, di questo particolare tipo di gioia, ce n’è sempre meno nel nostro Paese. Secondo un recente report Istat, il 2020 in Italia ha visto il record negativo storico di nascite. Il numero medio di figli delle donne di cittadinanza italiana è stato di appena 1,17 (1,24 se si contano le straniere): lontanissimo dal tasso di sostituzione di 2,1 e uno dei più bassi al ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilè probabilmente la festa più sentita dell’anno. Almeno nella tradizione si tratta, lo sappiamo tutti, della celebrazione di una nascita. E in effetti forse non c’è evento umano che, anche laicamente, meglio si presta ai festeggiamenti. La venuta al mondo di un essere umano è infatti da sempre fonte di gioia e di speranza, anche e soprattutto oltre le giuste preoccupazioni e i legittimi timori: il simbolo più concreto che la vita, nonostante tutto, va avanti. Ecco, di questo sollievo, di questo particolare tipo di gioia, ce n’è sempre meno nel nostro Paese. Secondo un recente report Istat, il 2020 in Italia ha visto il record negativo storico di. Il numero medio di figli delle donne di cittadinanza italiana è stato di appena 1,17 (1,24 se si contano le straniere): lontanissimo dal tasso di sostituzione di 2,1 e uno dei più bassi al ...

