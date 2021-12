Grande Fratello VIP, venerdì 24 dicembre: stasera c’è la puntata? Calendario (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cambio di programma per la puntata di stasera Grande Fratello VIP, la seconda puntata settimanale del venerdì con il reality salterà definitivamente dalla programmazione settimanale e verrà anticipato al giovedì: scopriamo tutti i dettagli in merito e da quando avverrà il cambio. Leggi anche: Gf VIP nomination: chi c’è in nomination? Gf VIP, venerdì 24 e 31 dicembre:... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cambio di programma per ladiVIP, la secondasettimanale delcon il reality salterà definitivamente dalla programmazione settimanale e verrà anticipato al giovedì: scopriamo tutti i dettagli in merito e da quando avverrà il cambio. Leggi anche: Gf VIP nomination: chi c’è in nomination? Gf VIP,24 e 31:...

