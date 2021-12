Giallo di Giulia Rigon: arrestato il fidanzato per omicidio aggravato (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il cadavere di Giulia Rigon è stato trovato domenica scorsa nel camper nel quale viveva con il fidanzato, Henrique Cappellari. Quest’ultimo è stato arrestato giovedì sera con l’accusa di omicidio aggravato. Giulia Rigon, 31enne di Asiago, è stata trovata priva di vita domenica 19 dicembre, all’interno del camper in cui viveva insieme al compagno, Henrique Cappellari, di 29 anni. All’interno del mezzo, che si trovava in un’area di sosta della periferia di Bassano del Grappa (Vicenza), sono state reperite tracce di sangue. (screenshot video)Cappellari è stato il primo ad essere inquadrato come possibile sospettato ed è stato interrogato in caserma per diverse ore, negando di aver commesso qualsiasi crimine e dichiarando che ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il cadavere diè stato trovato domenica scorsa nel camper nel quale viveva con il, Henrique Cappellari. Quest’ultimo è statogiovedì sera con l’accusa di, 31enne di Asiago, è stata trovata priva di vita domenica 19 dicembre, all’interno del camper in cui viveva insieme al compagno, Henrique Cappellari, di 29 anni. All’interno del mezzo, che si trovava in un’area di sosta della periferia di Bassano del Grappa (Vicenza), sono state reperite tracce di sangue. (screenshot video)Cappellari è stato il primo ad essere inquadrato come possibile sospettato ed è stato interrogato in caserma per diverse ore, negando di aver commesso qualsiasi crimine e dichiarando che ...

