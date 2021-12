GF Vip | Manuel consola Jessica

(Di venerdì 24 dicembre 2021)Bortuzzo ha espresso parole di vicinanza ezione nei confronti di, la sorella della sua fidanzata Lulù, dopo che si è sentita tradita da Sophie che ha passato diversi momenti molto ravvicinati con Alessandro Basciano, per il quale la principessa aveva dichiarato un interesse.Bortuzzo in soccorso aSelassié, la sorella di Lulù con la quale ormai di fatto forma una coppia fissa.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sempre più vicini nella casa del Grande Fratello2021 . Concluso definitivamente il flirt con Gianmaria Antinolfi per l'ex corteggiatrice di ...e Lulù?/ ...... poi, parrebbe spazzare ogni dubbio in merito a tale argomento e suona letteralmente come un'approvazione della relazione tra i due giovani inquilini della Casa del Grande Fratello......Il papà di Manuel Bortuzzo fa un gesto inaspettato nei confronti di Lulù: "miracolo di Natale", ma c'è chi dubita.Il papà del nuotatore interviene sui social apprezzando un gesto della giovane principessa nei confronti del figlio.